2020-06-30T16:50:58+03:00
Недвижимость

В Мордовии, несмотря на коронавирус, продолжают строить дома

Сегодня председатель Правительства республики Владимир Сушков посетил несколько площадок в Саранске
Анна ЧЕРНАЯ
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В жилом комплексе «Восточный» возводятся три многоквартирных дома. Владимир Сушков поручил принять все необходимые меры для скорейшего ввода в эксплуатацию этих объектов.

В четвертом районе микрорайона «Юбилейный» ведутся работы по строительству автомобильной дороги, сетей водоотведения и водоснабжения, финансируемые в рамках федерального проекта «Жилье» (является частью национального проекта «Жилье и городская среда»). Начато возведение трех 16-этажных домов, в стадии проектирования - еще четыре.

Также в четвертом микрорайоне планируется построить 11 многоквартирных домов, детский сад, школу, бульвар и храм.

Несмотря на коронавирус, строительство жилья и инфраструктуры в Мордовии продолжается. На строительных площадках соблюдаются все необходимые меры профилактики. Как отметил Владимир Сушков, большим подспорьем для стимулирования спроса на новые квартиры является льготная ипотечная ставка 6,5%, инициатором программы является Президент России Владимир Путин.

- Важно максимально полно информировать население нашей республики о предоставлении государством новых возможностей по улучшению жилищных условий, - подчеркнул премьер-министр регионального кабмина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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