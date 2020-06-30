Пензенская область по-прежнему лидирует на конкурсе «Мастер-оружейник»

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:53:47+03:00

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На этот раз участникам конкурса нужно было продемонстрировать свои навыки ремонта реактивных систем залпового огня. Согласно правилам состязаний, командам нужно было заменить десять направляющих и поменять колесо у РСЗО «Град», после чего произвести 10 холостых выстрелов. За каждую упавшую деталь, недокрученную гайку, неудачный выстрел и другие ошибки начислялось штрафное время.

По итогам соревновательного дня второе и третье места заняли команды Центрального и Южного военных округов, соответственно, а лидерами снова – уже в третий раз подряд – были признаны хозяева состязаний.

ИСТОЧНИК KP.RU