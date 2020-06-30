В Мордовии обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:15:31+03:00

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В воскресение сотрудники УФСБ России по РМ с участием инженеров - саперов УФСВНГ России по Республике Мордовия в лесу в окрестностях села Сабаево Кочкуровского района РМ обнаружили схрон с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Ввсего были изъяты: автомат АК - 47, два пистолета ПМ, пистолет ИЖ-78, переделанный под стрельбу боевыми патронами, 59 патронов калибра 7,62 мм, 11 - калибра 9 мм, два - калибра 5,6 мм, две гранаты Ф - 1, три запала УЗРГМ - 2, дветротиловые шашки массой 75 гр. каждая.

Установлено, что обнаруженные предметы ранее принадлежали одному из преступных сообществ Саранска. В настоящее время они направлены на исследование с целью установления их пригодности к стрельбе и использования при совершении противоправных деяний.

ИСТОЧНИК KP.RU