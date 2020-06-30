2020-06-30T11:55:30+03:00
Общество

Школу в селе Аксеново будут строить в две смены

В Лямбирском районе Мордовии продолжается реализация нацпроектов
Анна ЧЕРНАЯ
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В воскресение председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков ознакомился с ходом реализации национальных проектов в Лямбирском районе.

В рамках нацпроекта «Образование» в селе Аксеново строится новая школа, которую жители села ждали много лет. Новое здание, рассчитанное на 165 мест, возводится с учетом современных требований к школьному образованию. Стоимость объекта – более 250 миллионов рублей, 200 миллионов выделено из федерального бюджета. Владимир Сушков поручил организовать работу на объекте в две смены.

Благодаря национальному проекту «Культура» в поселке Совхоз «Коммунар» ведется капитальный ремонт сельского клуба. Двухэтажное кирпичное здание было построено в 1969 году, масштабные работы по ремонту проводятся впервые. В отремонтированном здании разместятся концертный зал на 200 мест, хореографический зал, кабинеты для кружковой работы, библиотека, летняя эстрадная площадка, зона досуга, детская игровая зона. На объекте осталось провести внутренние отделочные работы, ремонт внутренних и наружных сетей.

В Лямбире в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» реконструируется здание культурно-спортивного центра «Алмаз». На проведение работ выделено более 130 миллионов рублей, 104 из которых – из федерального бюджета. Сегодня ведутся работы по перекрытию крыши и внутренней отделке. Обновленный Дом культуры планируется сдать в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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