2020-06-30T10:44:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Пензенские медики, переболевшие коронавирусом, бесплатно отдохнут в областных санаториях

Соответствующее решение принял губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Медицинские работники смогут пройти реабилитацию за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования. Для врачей, медицинских сестер и фельдшеров реабилитация будет бесплатной.

- Оснащенность и расположение пензенских санаториев позволяет использовать их для эффективного проведения этапа реабилитации переболевших коронавирусом, - отметил Иван Белозерцев. - Разработка и реализация соответствующей программы поможет нашим медицинским работникам восстановить здоровье и вернуться в строй.

Отдохнуть в санаториях области медицинские работники смогут уже с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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