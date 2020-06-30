Пензенские медики, переболевшие коронавирусом, бесплатно отдохнут в областных санаториях

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:44:10+03:00

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Медицинские работники смогут пройти реабилитацию за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования. Для врачей, медицинских сестер и фельдшеров реабилитация будет бесплатной.

- Оснащенность и расположение пензенских санаториев позволяет использовать их для эффективного проведения этапа реабилитации переболевших коронавирусом, - отметил Иван Белозерцев. - Разработка и реализация соответствующей программы поможет нашим медицинским работникам восстановить здоровье и вернуться в строй.

Отдохнуть в санаториях области медицинские работники смогут уже с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU