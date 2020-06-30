Учреждения культуры Мордовии участвуют в конкурсных отборах
В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» Центр культуры им. А.В. Ухтомского, находящийся в Рузаевском районе Мордовии, подал заявку на участие в конкурсном отборе по капитальному ремонту здания.
Также для участия в конкурсном отборе на реконструкцию, ремонт или строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности в Минкультуры РФ были направлены заявки от Атюрьевского, Ельниковского, Старошайговского, Темниковского Торбеевского, Ковылкинского, Краснослободского, Теньгушевского, Зубово-Полянского и Кадошкинского районов.
Помимо этого, заявки на создание модельных муниципальных библиотек в будущем году были созданы представителями Дубенского, Ковылкинского, Лямбирского, Рузаевского и Старошайговского районов.
Продолжается оснащение оборудованием кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек. В конкурсном отборе Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии принимают участие заявки от Большеберезниковского, Большеигнатовского, Ичалковского, Ковылкинского, Лямбирского и Темниковского районов.
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