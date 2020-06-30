В Пензе подросток утонул в реке Сура, следователи выясняют причины

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:06:07+03:00

Старший брат пытался помочь выплыть, но спасти его не удалось

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27 июня около 16 часов в реке Сура, недалеко от домов по улице Лебедевской в городе Пензе, утонул подросток. Без присмотра взрослых 16-летний подросток купался со своим старшим несовершеннолетним братом в реке Сура. Доплыв примерно до середины реки, он стал тонуть. Старший брат попытался помочь, но спасти его не удалось.

Примерно через 2 часа поисковых мероприятий тело подростка было обнаружено водолазами Пензенского пожарно-спасательного центра в реке. При осмотре каких-либо повреждений на теле несовершеннолетнего не обнаружено.

Следователями СУ СК РФ по Пензенской области выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели подростка, причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU