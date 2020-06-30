2020-06-30T07:06:07+03:00
Происшествия

В Пензе подросток утонул в реке Сура, следователи выясняют причины

Старший брат пытался помочь выплыть, но спасти его не удалось
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

27 июня около 16 часов в реке Сура, недалеко от домов по улице Лебедевской в городе Пензе, утонул подросток. Без присмотра взрослых 16-летний подросток купался со своим старшим несовершеннолетним братом в реке Сура. Доплыв примерно до середины реки, он стал тонуть. Старший брат попытался помочь, но спасти его не удалось.

Примерно через 2 часа поисковых мероприятий тело подростка было обнаружено водолазами Пензенского пожарно-спасательного центра в реке. При осмотре каких-либо повреждений на теле несовершеннолетнего не обнаружено.

Следователями СУ СК РФ по Пензенской области выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели подростка, причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школу в селе Аксеново будут строить в две смены
Отделения «Почты России» в Пензенской области завтра работать не будут
Пензенские медики, переболевшие коронавирусом, бесплатно отдохнут в областных санаториях
Учреждения культуры Мордовии участвуют в конкурсных отборах
Второй корпус Пензенской картинной галереи
В Пензе подросток утонул в реке Сура, следователи выясняют причины
В Пензенской области задержан подозреваемый в двойном убийстве
Пензенские оружейники одержали вторую победу подряд
Кризис – шанс для объединения
В Мордовии за первые три дня голосования участки посетили более 200 тысяч избирателей
В Пензенской области после окончания эпидемии организуют концерт с участием российских звезд
Иван Белозерцев потребовал ускорить темпы ремонта жилых домов
Пензенские росгвардейцы помогли заблудившейся пенсионерке вернуться домой
В Пензе наградили лучших волонтеров