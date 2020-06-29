В Пензенской области задержан подозреваемый в двойном убийстве

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:29:20+03:00

Мужчина, найдя супругу в доме знакомого, схватился за скалку и забил обоих до смерти

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Любовная драма в одном из сел Каменского района закончилась трагедией. 47-летний мужчина почти неделю искал свою 37-летнюю супругу, ушедшую из дома. В субботу, узнав, что женщина может быть у односельчанина, он направился туда. Дверь оказалась незапертой.

Войдя в дом, подозреваемый увидел жену. Женщина была пьяна. Мужчина схватился за скалку и несколько раз ударил ей благоверную. Досталось и 59-летнему хозяину дома. Свидетелем расправы стал сын пострадавшего мужчины, который и вызвал полицию и медиков. Пострадавшие скончались по пути в Пензу в машине «скорой помощи».

По факту региональным СУ СК возбуждено уголовное дело. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия. Злоумышленник задержан и признал свою вину. В настоящее решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU