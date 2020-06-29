Пензенские оружейники одержали вторую победу подряд

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:03:03+03:00

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В Пензенской области продолжается Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник». Во второй день состязаний перед участниками поставили сложную задачу: военнослужащим предстояло отбуксировать поврежденную зенитную установку ЗУ-23 с условного фронта на базу и отремонтировать ее. По пути им было необходимо преодолеть водную преграду, курган, косогор, зараженные участки местности.

По итогам второго дня лидерами снова стали курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института. Команда Центрального военного округа взяла «серебро». Замкнули тройку лидеров представители Воздушно-десантных войск.

ИСТОЧНИК KP.RU