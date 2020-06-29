2020-06-29T17:03:03+03:00
Общество

Пензенские оружейники одержали вторую победу подряд

Команда артиллерийского инженерного института лучше всех справилась с ремонтом зенитной установки
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Владимир БРИКМАНФОТО: Владимир БРИКМАН
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В Пензенской области продолжается Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник». Во второй день состязаний перед участниками поставили сложную задачу: военнослужащим предстояло отбуксировать поврежденную зенитную установку ЗУ-23 с условного фронта на базу и отремонтировать ее. По пути им было необходимо преодолеть водную преграду, курган, косогор, зараженные участки местности.

По итогам второго дня лидерами снова стали курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института. Команда Центрального военного округа взяла «серебро». Замкнули тройку лидеров представители Воздушно-десантных войск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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