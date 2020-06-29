2020-06-29T16:19:09+03:00
Экономика

Кризис – шанс для объединения

Состоялась первая постпандемийная встреча представителей индустрии моды и легкой промышленности Пензы
Ольга ВИНОГРАДОВА
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Пандемия заканчивается, а жизнь продолжается! Так решили представители индустрии моды и легкой промышленности Пензы и собрались вместе, чтобы обсудить перспективы и возможности развития своего бизнеса в новых экономических реалиях.

Поводом для встречи стала онлайн-конференция, организованная командой Beinopen, который занимается развитием модной индустрии в России.

Руководители производственных предприятий Пензы, маркетологи, дизайнеры и стилисты обсудили актуальность создания профессионального сообщества, которое поможет выстроить качественные связи с органами власти, будет способствовать созданию и реализации новых проектов, организации конференций и площадок для презентаций.

Легкопромышленный кластер Пензенской области насчитывает более 60 предприятий производителей одежды, обуви, кожгалантереи.

Многие фабрики создали мощную производственную базу, наладили бизнес-процессы, но кризис поставил компании перед необходимостью пересмотреть стратегии производства и маркетинга. У нашихпредприятий есть потенциал для того, чтобы создавать востребованный и конкурентоспособный продукт с более высокой добавочной стоимостью. И именно сейчас возникла острая необходимость объединить возможности легкой промышленности регионов со знаниями и навыками специалистов креативной индустрии, добиться поддержки государственных органов и банковских структур.

В допандемийный период доля импорта в российском ритейле составляла 80%. С разрывом международных контактов и стремительным развитием мирового экономического кризиса появилась уникальная возможность в разы увеличить долю внутреннего продукта за счет перенастройки внутренних связей.

Прошедшая встреча показала, что представители разных направлений в модной индустрии Пензы готовы объединить усилия, поддержать друг друга в сложных экономических условиях. В продолжении онлайн-конференции, буквально за пару дней, была организована небольшая выставка с участием пензенских производителей: компании Лакрой, дизайнера Елизаветы Новиковой марка Neboart, бренда аксессуаров из натуральной кожи Lui Lu, ювелирного бренда A.Murzin.

Кризис дает уникальный шанс для объединения: нас всех интересует стратегия и тактика выхода из кризиса и нам всем интересны новые партнеры. Для того, чтобы через год мы увидели рост, а не падение рынка!

ИСТОЧНИК KP.RU

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