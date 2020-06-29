2020-06-29T14:55:58+03:00
Звезды

В Пензенской области после окончания эпидемии организуют концерт с участием российских звезд

Возглавит работу по подготовке торжества заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В Пензенской области окончание эпидемии коронавируса отметят концертом. Идею обсудили сегодня на совещании в правительстве региона.

- Нужно отметить всех, кто помогал людям: врачей, медсестер, водителей «скорой помощи», волонтеров, представителей бизнеса, которые вкладывали свои личные средства в приобретение средств индивидуальной защиты, направляли их в больницы и поликлиники, сотрудников СМИ, - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев. – Как только ситуация позволит, необходимо организовать большой концерт, пригласить исполнителей российского уровня, провести чествование наших земляков. Эти люди помогали другим, рискуя своей жизнью и здоровьем. Нужно, чтобы о них знал весь регион.

Готовить торжества поручено министерству культуры и туризма Пензенской области. Курировать процесс будет заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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