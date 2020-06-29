В Пензенской области после окончания эпидемии организуют концерт с участием российских звезд
В Пензенской области окончание эпидемии коронавируса отметят концертом. Идею обсудили сегодня на совещании в правительстве региона.
- Нужно отметить всех, кто помогал людям: врачей, медсестер, водителей «скорой помощи», волонтеров, представителей бизнеса, которые вкладывали свои личные средства в приобретение средств индивидуальной защиты, направляли их в больницы и поликлиники, сотрудников СМИ, - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев. – Как только ситуация позволит, необходимо организовать большой концерт, пригласить исполнителей российского уровня, провести чествование наших земляков. Эти люди помогали другим, рискуя своей жизнью и здоровьем. Нужно, чтобы о них знал весь регион.
Готовить торжества поручено министерству культуры и туризма Пензенской области. Курировать процесс будет заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.
ИСТОЧНИК KP.RU