2020-06-29T14:47:27+03:00
Недвижимость

Иван Белозерцев потребовал ускорить темпы ремонта жилых домов

Соответствующее поручение губернатор озвучил на оперативном совещании в режиме ВКС, которое состоялось сегодня
Анна ЧЕРНАЯ
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Как сообщила руководитель регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева, до конца в Пензенской области запланирован капитальный ремонт в 419 жилых домах, в которых проживают почти 28 700 человек. В 150 из них работы уже завершились. Из-за введенного режима самоизоляции несколько снизились темпы ремонта инженерных систем.

- Сегодня нет причин задерживать капитальный ремонт. Регион вышел на второй этап снятия ограничений режима повышенной готовности - самоизоляция сохраняется главным образом для граждан старшего возраста. Заходя на объекты, в том числе в квартиры с согласия собственников, рабочие должны соблюдать требования безопасности: приходить здоровыми, быть в масках и перчатках», - отметил Иван Белозерцев.

Он потребовал у руководителя Фонда постоянного сопровождения ремонтных работ на МКД, взаимодействия с управляющими организациями и со старшими по домам.

- Работа должна проводиться качественно и в самые сжатые сроки, - нацелил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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