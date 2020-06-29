Пензенские росгвардейцы помогли заблудившейся пенсионерке вернуться домой
Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пензенской области пришли на помощь пожилой женщине, которая утром вышла из дома прогуляться и не смогла найти путь обратно.
За помощью пожилая горожанка обратилась к работникам магазина в Арбеково, которые, в свою очередь, связались с правоохранителями. Прибывшие росгвардейцы выяснили, что у заблудившейся женщины с собой нет ни документов, ни телефона, но она сообщила свои имя и фамилию.
Связавшись с дежурным и предав ему имеющуюся информацию, росгвардейцы установили место жительства гражданки. 90-летнюю гражданку доставили по указанному адресу, где ее встретила невестка. Родственница поблагодарила правоохранителей за оказанную помощь и поддержку.
ИСТОЧНИК KP.RU