Пензенские росгвардейцы помогли заблудившейся пенсионерке вернуться домой

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:19:27+03:00

У женщины при себе не было документов

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Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пензенской области пришли на помощь пожилой женщине, которая утром вышла из дома прогуляться и не смогла найти путь обратно.

За помощью пожилая горожанка обратилась к работникам магазина в Арбеково, которые, в свою очередь, связались с правоохранителями. Прибывшие росгвардейцы выяснили, что у заблудившейся женщины с собой нет ни документов, ни телефона, но она сообщила свои имя и фамилию.

Связавшись с дежурным и предав ему имеющуюся информацию, росгвардейцы установили место жительства гражданки. 90-летнюю гражданку доставили по указанному адресу, где ее встретила невестка. Родственница поблагодарила правоохранителей за оказанную помощь и поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU