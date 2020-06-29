2020-06-29T11:04:17+03:00
Общество

В Пензе наградили лучших волонтеров

Чествование добровольцев состоялось 27 июня на площади перед Домом молодежи
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство образования Пензенской области
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Участников торжественной церемонии поздравил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

- Молодёжь Пензенской области всегда отличалась активной жизненной позицией, душевной добротой, отзывчивостью и в условиях тяжёлой эпидемиологической ситуации именно вы пришли на помощь пожилым и нуждающимся гражданам, - отметил министр.

Грамотами и памятными медалями Президента России Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» были награждены 36 добровольцев. Еще 29 волонтеров отмечены Благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи и 10 молодых людей - Благодарностью Министерства образования Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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