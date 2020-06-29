В Пензе наградили лучших волонтеров
Участников торжественной церемонии поздравил министр образования Пензенской области Александр Воронков.
- Молодёжь Пензенской области всегда отличалась активной жизненной позицией, душевной добротой, отзывчивостью и в условиях тяжёлой эпидемиологической ситуации именно вы пришли на помощь пожилым и нуждающимся гражданам, - отметил министр.
Грамотами и памятными медалями Президента России Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» были награждены 36 добровольцев. Еще 29 волонтеров отмечены Благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи и 10 молодых людей - Благодарностью Министерства образования Пензенской области.
ИСТОЧНИК KP.RU