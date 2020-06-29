Иван Белозерцев призвал жителей области прийти на голосование

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:59:33+03:00

Оно началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно

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Губернатор Пензенской области назвал голосование по поправкам в Конституцию важнейшим событием в жизни нашей страны и призвал жителей региона прийти и внести свой вклад.

- Я сам проголосовал и лично, как и многие жители убедился, что соблюдены все меры предосторожности: выдаются маски, есть антисептики, соблюдается социальное дистанцирование, - отметил Иван Александрович и подчеркнул значимость голосования для дальнейшего развития России, благополучия её граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU