Иван Белозерцев призвал жителей области прийти на голосование
Оно началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно
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Губернатор Пензенской области назвал голосование по поправкам в Конституцию важнейшим событием в жизни нашей страны и призвал жителей региона прийти и внести свой вклад.
- Я сам проголосовал и лично, как и многие жители убедился, что соблюдены все меры предосторожности: выдаются маски, есть антисептики, соблюдается социальное дистанцирование, - отметил Иван Александрович и подчеркнул значимость голосования для дальнейшего развития России, благополучия её граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU