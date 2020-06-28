По итогам первого дня конкурса «Мастер-оружейник» лидерами стали пензенские военнослужащие

28 Июнь 2020 2020-06-28T18:00:19+03:00

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Вчера в Пензенской области завершился первый день Всеармейского конкурса «Мастер-оружейник». Участникам было дано задание эвакуировать с условного поля боя вышедшую из строя гаубицу, преодолев курган, брод и другие препятствия, а после оперативно починить орудие и произвести из него контрольный выстрел.

ФОТО: Пресс-служба ЦВО

Лучше всех с данной задачей справились хозяева соревнований - представители Пензенского артиллеристского инженерного института. Второе и третье места заняли команды Западного и Восточного военных округов, соответственно. Победители получили медали и грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU