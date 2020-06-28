По итогам первого дня конкурса «Мастер-оружейник» лидерами стали пензенские военнослужащие
Вчера в Пензенской области завершился первый день Всеармейского конкурса «Мастер-оружейник». Участникам было дано задание эвакуировать с условного поля боя вышедшую из строя гаубицу, преодолев курган, брод и другие препятствия, а после оперативно починить орудие и произвести из него контрольный выстрел.
ФОТО: Пресс-служба ЦВО
Лучше всех с данной задачей справились хозяева соревнований - представители Пензенского артиллеристского инженерного института. Второе и третье места заняли команды Западного и Восточного военных округов, соответственно. Победители получили медали и грамоты.
ИСТОЧНИК KP.RU