2020-06-28T18:00:19+03:00
Общество

По итогам первого дня конкурса «Мастер-оружейник» лидерами стали пензенские военнослужащие

Команда артиллерийского инженерного института победила в состязаниях по ремонту гаубицы
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба ЦВОФОТО: Пресс-служба ЦВО
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Вчера в Пензенской области завершился первый день Всеармейского конкурса «Мастер-оружейник». Участникам было дано задание эвакуировать с условного поля боя вышедшую из строя гаубицу, преодолев курган, брод и другие препятствия, а после оперативно починить орудие и произвести из него контрольный выстрел.

ФОТО: Пресс-служба ЦВО

ФОТО: Пресс-служба ЦВО

Лучше всех с данной задачей справились хозяева соревнований - представители Пензенского артиллеристского инженерного института. Второе и третье места заняли команды Западного и Восточного военных округов, соответственно. Победители получили медали и грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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