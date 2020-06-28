2020-06-28T17:27:48+03:00
Общество

В Атюрьевском районе Мордовии появится еще один детский сад

Учреждение на 90 мест планируется построить в сжатые сроки
Анна ЧЕРНАЯ
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В мае в Атюрьевском районе Мордовии приступили к строительству детского сада. Новое учреждение получит название «Радуга».

- Сад будет рассчитан на 90 мест. Планируется открытие ясельной группы для детей от 1,5 до 3 лет, - рассказал глава района Иван Гусаров. - Это один из объектов, которые будут построены по нацпроекту «Демография» в 2020 году, на него выделено около 97 миллионов рублей. Срок проведения работ (от земляных до подключения к коммуникациям) - 4,5 месяца.

В настоящее время уже практически готовы котлован и подъездные пути для подвоза строительных материалов.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов, главная задача которых – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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