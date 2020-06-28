В Мордовии, собирая металлолом, мужчина нашел ружье

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:15:21+03:00

Укоротив ствол, молодой человек сразу же сделал из ружья обрез, а потом опробовал его, выстрелив в воздух

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Весной 2017 года оружие и боеприпасы к нему при сборе металлолома в заброшенном доме в Краснослободске обнаружил местный житель, которому в тот момент был 21 год. Укоротив его ствол, молодой человек сделал из ружья обрез, а потом опробовал его, выстрелив в воздух. Убедившись в том, что обрез пригоден для стрельбы, краснослободчанин завернул его в пакет и спрятал в сделанный им самим тайник.

Спустя год молодой человек был осужден за убийство знакомого и забыл о существовании тайника, но благодаря работе полицейских теперь обрез не представляет опасности для граждан.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 и ч. 1 ст. 223 УК РФ. Санкциями данных статей предусмотрено наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции напоминают, что в настоящее время на территории республики проводится профилактическая акция «Оружие-2020». Любой житель региона, незаконно хранящий оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, может сдать их в любое подразделение органов внутренних дел или Управления Росгвардии и получить за это денежное вознаграждение. В случае добровольной выдачи вышеуказанных предметов уголовная ответственность не наступает.

ИСТОЧНИК KP.RU