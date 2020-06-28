2020-06-28T13:56:08+03:00
Происшествия

Пензенец лишился 65 тысяч рублей, пожелав приобрести оборудование для производства криптовалюты

По факту проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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35-летний житель Пензы обнаружил в интернете объявление о продаже оборудования для производства биткоинов стоимостью 65 тысяч рублей. Продавец указывал, что товар находится в городе Ангарске Иркутской области и при покупке там же и останется, чтобы не тратить время на транспортировку. Покупателям предлагалось перечислить деньги и ждать, пока оборудование начнёт прибыль, из которой будет удерживаться некоторая сумма на оплату электроэнергии и обслуживание.

Гражданина это объявление заинтересовало, несмотря на прописанное прямым текстом условие, что товар он не получит. Пензенец позвонил по телефону, указанному в объявлении. Продавец запросил полную оплату. Пострадавший так и сделал, перечислив 65 тысяч рублей на счёт банковской карты.

Затем неизвестный выслал через мобильное приложение фотоизображение накладной на договор, который якобы отправили покупателю для подтверждения достоверности сделки. Однако договор он так и не получил, как и доход от виртуального оборудования. Полицейским гражданин пояснил, что знал о подобных способах обмана.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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