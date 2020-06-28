Глава пензенского СУ СК ответит на вопросы пользователей социальной сети «Вконтакте»

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:28:20+03:00

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Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Дмитрий Матушкин проведет прием обращений граждан в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Желающим обратиться необходимо будет сообщить суть обращения, свои персональные данные (фамилию, имя, отчество), почтовый адрес или адрес электронной почты. Если для ответа на обращение возникнет необходимость в изучении дополнительных материалов или проверке изложенных заявителем доводов, на что потребуется время, ответ будет направлен гражданину по почтовому адресу или адресу электронной почты в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU