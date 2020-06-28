В Пензенской области голосуют за внесение поправок в Конституцию

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:35:56+03:00

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Правительство региона, органы местного самоуправления, члены избирательных комиссий всех уровней, наблюдатели сделали и делают большую работу по подготовке этого исторического события. Это подготовка помещений для голосования и, конечно, вопросов безопасности, информирование населения о возможности голосования.

Одна из важнейших задач - санитарная безопасность. Все участки обеспечены средствами индивидуальной защиты: антисептиками, одноразовыми перчатками и масками. Члены участковых избирательных комиссий общаются с посетителями в специальных масках и перчатках, соблюдается безопасное расстояние. Каждому участнику выдают ручку для заполнения бюллетеня и измеряют температуру.

Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации проходит с 25 июня по 1 июля на территории всех регионов страны. В Пензенской области участки для голосования открыты с 25 по 30 июня с 9 до 15 часов ежедневно, а 1 июля проголосовать будет можно с 8 до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU