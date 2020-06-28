2020-06-28T10:02:19+03:00
Происшествия

В Мордовии женщина и двое мужчин избивали третьего

Когда он перестал подавать признаки жизни, сбросили в подпол
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Собранные Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении двух мужчин в возрасте 37 и 28 лет, а также 34-летней женщины. Соучастники признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

9 апреля 2019 обвиняемые и 25-летний мужчина распивали спиртные напитки в доме в городе Ковылкино. Из-за малозначительного повода между ними произошла ссора, в ходе которой указанные лица втроем избили потерпевшего руками и ногами, кроме того нанося удары и подручными предметами. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, его сбросили в подпол.

На следующий день тело потерпевшего было обнаружено сотрудниками полиции при проведении подворного обхода. Проведенная в ходе следствия судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть пострадавшего наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Судом по ходатайству следователя СК в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По информации Пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, все трое ранее привлекались к уголовной ответственности, а обвиняемая - за совершение аналогичного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензенской области голосуют за внесение поправок в Конституцию
В Мордовии женщина и двое мужчин избивали третьего
Возвращают имена летчиков, погибших в авиакатастрофах и умерших от ран
Утром - стулья, вечером - госконтракты
В Пензенской области для сотрудников крупного предприятия строится современная деревня
«Ангел» вернется в Пензу через три дня
Пензенцев предупредили об опасности отдыха у водоема
Мэр Пензы стал участником голосования по поправкам в Конституцию
В Пензе на две недели отключат горячую воду на десяти улицах
Разработки пензенских специалистов вошли в список «100 лучших изобретений»
В этом году конкурс «Мастер-оружейник» посвятили памяти маршала Яковлева
Монтаж металлоконструкции купола пензенского цирка завершится в августе
Рекомендованы бесконтактный контроль температуры и соблюдение санитарных норм