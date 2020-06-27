Утром - стулья, вечером - госконтракты

27 Июнь 2020 2020-06-27T21:47:00+03:00

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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Мордовия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия», обвиняемого в получении взятки, в виде комплекта мебели стоимостью в миллион рублей.

А преподнес сей дар ему бывший директор ООО «СДС-Управление строительства», в отношении которого выдвинуты обвинения в даче взятки.

Как полагает следствие, взятки передавались за лоббирование интересов строительной организации при заключении государственных контрактов, а также своевременную оплату выполненных работ по уже заключенным государственным контрактам, не проведения претензионной работы по взысканию неустойки при нарушении сроков исполнения работ.

Во взаимодействии с оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия следователями выявлены дополнительные факты коррупционных преступлений, совершенных указанными лицами.

С июня 2010 по лето 2013 года начальник Управления капитального строительства получил от директора коммерческой организации взятку в виде имущества и выполнения строительных работ на двух земельных участках в Лямбирском районе на сумму не менее 500 тысяч рублей. Кроме того, с конца 2013 по январь 2015 года он же получил взятку путем выполнения ремонтных работ в квартире сына на сумму не менее 2 миллионов рублей, отмечает Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU