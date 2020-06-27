В Пензенской области для сотрудников крупного предприятия строится современная деревня

27 Июнь 2020 2020-06-27T21:23:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В окрестностях села Кривошеевка возводятся 37 домов, в которых будут жить сотрудники компании «Дамате». Окончание строительства запланировано на декабрь этого года.

- Это уникальный проект, один из первых в Российской Федерации, - констатировал губернатор. – И один из лучших примеров государственно-частного партнерства. Мы построим современную деревню, где будут жить сотрудники крупнейшего предприятия нашего региона в отрасли сельского хозяйства.

Дома будут предоставляться гражданам по договору найма с возможностью приобретения в собственность через пять лет работы в компании. Губернатор потребовал обратить особое внимание на качество строительства и благоустройства территории и поручил разработать проект озеленения микрорайона.

Во время рабочего визита в Нижнеломовский район Иван Белозерцев также посетил завод ГК «Дамате» по глубокой переработке мяса индейки. Реализация инвестиционного проекта находится в финальной стадии. Завод планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU