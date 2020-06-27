Пензенцев предупредили об опасности отдыха у водоема

27 Июнь 2020 2020-06-27T20:57:33+03:00

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Сегодня сотрудники отдела полиции №3, председатель Общественного совета при региональном управлении МВД Ольга Логвина, а также сотрудники учебных учреждений и социальных служб посетили пляж возле шестой городской больницы. Профилактический рейд прошел в рамках акции «Подросток. Лето».

Участники мероприятия провели беседы с отдыхающими юными гражданами на предмет безопасности. Кроме того, полицейские пресекли правонарушения, которые допускали на пляже взрослые: на одного из них составили протокол за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU