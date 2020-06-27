2020-06-27T20:57:33+03:00
Общество

Пензенцев предупредили об опасности отдыха у водоема

Полицейские и общественники провели профилактический рейд
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
Изменить размер текста:

Сегодня сотрудники отдела полиции №3, председатель Общественного совета при региональном управлении МВД Ольга Логвина, а также сотрудники учебных учреждений и социальных служб посетили пляж возле шестой городской больницы. Профилактический рейд прошел в рамках акции «Подросток. Лето».

Участники мероприятия провели беседы с отдыхающими юными гражданами на предмет безопасности. Кроме того, полицейские пресекли правонарушения, которые допускали на пляже взрослые: на одного из них составили протокол за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24