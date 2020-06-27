2020-06-27T13:07:22+03:00
Общество

Мэр Пензы стал участником голосования по поправкам в Конституцию

Избирательный участок № 154 Андрей Лузгин посетил сегодня
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Глава пензенской администрации отметил, что каждого гражданина важно выразить свое мнение по принимаемым поправкам в Конституцию.

- Много идет дискуссий по данному вопросу. Считаю, что поправки в Конституцию, касающиеся социальных обязательств, исторической памяти, требований к государственным, муниципальным служащим важны для будущего России, - сказал он. - Я свою позицию обозначил, проголосовал за поправки в Конституцию. Призываю всех жителей города Пензы прийти на избирательные участки.

Напомним, что основной день голосования по поправкам в Конституцию - 1 июля, но у пензенцев есть возможность проголосовать до дня голосования - в период с 25 по 30 июня. Свое конституционное право можно реализовать как на участке, так и на дому. Для этого нужно подать письменное заявление или позвонить в свою участковую избирательную комиссию. Члены УИК в сопровождении общественных наблюдателей придут к участнику голосования домой в заранее оговоренное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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