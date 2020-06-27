В этом году конкурс «Мастер-оружейник» посвятили памяти маршала Яковлева

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:32:36+03:00

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Как отметил на церемонии открытия главный судья полковник Михаил Филатов, конкурс уже проводится в пятый раз. Традиционно его победители представят Вооружённые Силы России в августе на заключительном международном этапе соревнований.

- Все вы на отборочных этапах доказали, что являетесь лучшими в своих округах и родах войск. Сейчас нужно показать, что вы не зря тут оказались. Но при этом не забывать о правилах безопасности. Желаю вам удачи и успехов на предстоящих соревнованиях, - подчеркнул Михаил Филатов.

В этом году состязания решили посвятить памяти маршала артиллерии Николая Дмитриевича Яковлева, который в годы Великой Отечественной войны руководил Главным артиллерийским управлением Красной Армии и за успехи в службе шесть раз награждался Орденом Ленина.

Организаторы позаботились о мерах безопасности участников: все команды прибыли на конкурс заранее и сдали тесты на наличие коронавируса. На полигоне «Константиновка», где проходит конкурс, и в местах проживания и питания военнослужащих, проводится периодическая дезинфекция, участников три раза в день проверяют на наличие температуры. Допуск зрителей на соревнования ограничен.

Соревнования продлятся до 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU