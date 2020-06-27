Монтаж металлоконструкции купола пензенского цирка завершится в августе

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:18:38+03:00

Несмотря на введенные ограничения, работа на строительной площадке объекта не прекращалась ни на день

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Как сообщил РИА ПО руководитель генподрядной организации ООО «СтройРесурс» Станислав Маслаков, объект будет сдан в срок: осенью будущего года состоится его приемка, а уже в декабре 2021-го горожане смогут увидеть первые представления.

- Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы это свершилось, - сообщил Станислав Маслаков.

В ближайшее время рабочие будут монтировать купол цирка. Завершить возведение металлоконструкции планируется к 8 августа.

На стройплощадке ежедневно занято 160-180 рабочих. Количество специалистов увеличено по поручению губернатора Ивана Белозерцева. В конце лета их число вырастет до 230-250 в связи с тем, что расширится объем отделочных работ, которые в цирке уже идут.

ИСТОЧНИК KP.RU