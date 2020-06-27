Рекомендованы бесконтактный контроль температуры и соблюдение санитарных норм

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:05:04+03:00

В Октябрьском районе Пензы проверили работу торговых точек, а также объекты потребительского рынка

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Очередная проверка соблюдения требований постановления губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» проведена в минувшую пятницу в Октябрьском районе Пензы.

Члены комиссии, в которую вошли представители администрации района и города, специалисты управления по надзору в сфере защиты прав потребителей, сотрудники региональных управлений МВД и по делам ГОЧС посетили десять объектов потребительского рынка на улице Бородина и проспекте Строителей. Проверены наличие индивидуальных средств защиты у работающего персонала, возможность для обработки рук, в том числе для посетителей. Также ответственные лица проверили организацию работы летних веранд и площадок предприятий общественного питания.

Руководителям объектов торговли и услуг в очередной раз были разъяснены требования нормативных актов при действующем режиме повышенной готовности.

Предпринимателям и администраторам объектов рекомендована организация ежедневного «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников, соблюдение санитарных норм и правил для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в том числе действующий по настоящее время запрет на проведение массовых мероприятий – свадеб, банкетов и других торжеств.

ИСТОЧНИК KP.RU