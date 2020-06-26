Автомобилист из Саранска нарвался на мошенника при покупке красивого номера
32-летний житель Саранска стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Как рассказал потерпевший, 1 июня он заказал на одном из интернет-сайтов по изготовлению сувенирных, именных автомобильных номеров регистрационный знак «777». Озвучив неизвестным необходимые данные, он перечислил в качестве предоплаты 105 тысяч рублей. После этого мужчина вновь попытался связаться с представителями компании, однако они на связь не вышли.
В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание лиц, причастных к его совершению.
ИСТОЧНИК KP.RU