2020-06-26T15:34:58+03:00
Происшествия

Автомобилист из Саранска нарвался на мошенника при покупке красивого номера

По факту проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
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Стать обладателем красивого автомобильного номера герою нашей истории, увы, не удалось.Стать обладателем красивого автомобильного номера герою нашей истории, увы, не удалось.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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32-летний житель Саранска стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Как рассказал потерпевший, 1 июня он заказал на одном из интернет-сайтов по изготовлению сувенирных, именных автомобильных номеров регистрационный знак «777». Озвучив неизвестным необходимые данные, он перечислил в качестве предоплаты 105 тысяч рублей. После этого мужчина вновь попытался связаться с представителями компании, однако они на связь не вышли.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание лиц, причастных к его совершению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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