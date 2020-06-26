В Ковылкинском районе Мордовии до конца года откроются амбулатория и два ФАПа

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:19:27+03:00

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В этом году в селе Троицк Ковылкинского района появится амбулатория со стационаром на 10 мест. Помимо этого, в селах Новое Лепьево и Самозлейка будут построены новые фельдшерско-акушерские пункты.

Кроме того, в рамках развития системы первичной медико-санитарной помощи району выделен мобильный ФАП. Стоимость медпункта на колесах – около семи миллионов рублей. Внешне – это автобус «ПАЗ», однако в нем есть все необходимое оборудование, чтобы оказать первичную медицинскую помощь, взять анализы, провести осмотр пациента. Мобильный ФАП оснащен компьютерной техникой, аппаратами ЭКГ, ИВЛ, лабораторией, гинекологическим креслом.

Пациенты смогут за несколько минут узнать уровень сахара, гемоглобина и холестерина в крови, пройти ЭКГ. Сдать другие анализы можно будет без поездки в поликлинику: для транспортировки биоматериала в медпункте на колесах есть специальный холодильник.

Мобильный ФАП в первую очередь будет обслуживать те села и деревни, в которых нет медпунктов. Кроме того, принимать пациентов в передвижном ФАПе смогут не только фельдшеры, но и врачи поликлиники. Подобный опыт работы в районе уже имеется. Выезды в сельские поселения осуществляются на передвижном «Центре здоровья». Они позволяются выявлять заболевания на ранней стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU