2020-06-26T15:19:27+03:00
Здоровье

В Ковылкинском районе Мордовии до конца года откроются амбулатория и два ФАПа

Средства на это выделены в рамках реализации проекта «Здравоохранение»
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этом году в селе Троицк Ковылкинского района появится амбулатория со стационаром на 10 мест. Помимо этого, в селах Новое Лепьево и Самозлейка будут построены новые фельдшерско-акушерские пункты.

Кроме того, в рамках развития системы первичной медико-санитарной помощи району выделен мобильный ФАП. Стоимость медпункта на колесах – около семи миллионов рублей. Внешне – это автобус «ПАЗ», однако в нем есть все необходимое оборудование, чтобы оказать первичную медицинскую помощь, взять анализы, провести осмотр пациента. Мобильный ФАП оснащен компьютерной техникой, аппаратами ЭКГ, ИВЛ, лабораторией, гинекологическим креслом.

Пациенты смогут за несколько минут узнать уровень сахара, гемоглобина и холестерина в крови, пройти ЭКГ. Сдать другие анализы можно будет без поездки в поликлинику: для транспортировки биоматериала в медпункте на колесах есть специальный холодильник.

Мобильный ФАП в первую очередь будет обслуживать те села и деревни, в которых нет медпунктов. Кроме того, принимать пациентов в передвижном ФАПе смогут не только фельдшеры, но и врачи поликлиники. Подобный опыт работы в районе уже имеется. Выезды в сельские поселения осуществляются на передвижном «Центре здоровья». Они позволяются выявлять заболевания на ранней стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенцам снова обещают грозу и сильный ветер
Автомобилист из Саранска нарвался на мошенника при покупке красивого номера
В Ковылкинском районе Мордовии до конца года откроются амбулатория и два ФАПа
Пензенцы смогут посетить бесплатно зоопарк, музеи и спортивный комплекс
В рядах Почетных доноров из Пензенской области пополнение
Страницы ООО «ТНС энерго Пенза» в социальных сетях: полезно и интересно
Клещи атакуют: к врачам уже обратились более тысячи жителей Пензенской области
В стенах компании «СтанкоМашСтрой» прошло совещание директоров промышленных предприятий Октябрьского района Пензы
Жительница Саранска, ударившая сожителя топором, предстала перед судом
Сотовый оператор из Нижнего Ломова понесет ответственность за нарушение тайны переговоров
В Пензенской области коронавирусом заразились еще шесть несовершеннолетних
В Пензенской области создадут межведомственную группу для контроля маркировки товаров
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
Похищенный автомобиль полицейские нашли на проселочной дороге
В Саранске работают 130 избирательных участков
Владимир Волков - о работе аграриев Мордовии: «Это мировой уровень!»
Пензенцы выбирают территории для благоустройства в 2021 году
Уклонист из Пензы заплатит штраф
Иван Белозерцев проголосовал за поправки в Конституцию РФ
В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 70 пациентов