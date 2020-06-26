В рядах Почетных доноров из Пензенской области пополнение

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:39:54+03:00

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Как отмечает главный врач областного клинического центра крови Татьяна Крылова, материал, которые сдают почетные доноры, ценится особо, поскольку он наиболее безопасен из-за постоянных обследований и наблюдения за их здоровьем.

- Регулярная дача крови имеет под собой еще и стремление быть в перспективе награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» и тем самым укрепить свой социальный статус, - подчеркивает врач.

В соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» нагрудным знаком «Почётный донор России» награждаются граждане, сдавшие безвозмездно: - цельную кровь 40 и более раз, - плазму 60 и более раз, - цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40, - цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60.

Пандемия внесла свои коррективы в чествование доноров, получивших почетные знаки. В этот раз оно не будет проходить в торжественной обстановке. Доноры, на имя которых получены удостоверения и значки «Почетный донор России», получат уведомления от сотрудников Центра крови по телефону и смогут получить их в кассе учреждения в рабочие дни с 8:30 до 14:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU