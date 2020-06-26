Клещи атакуют: к врачам уже обратились более тысячи жителей Пензенской области
В числе укушенных – 359 детей
Выбираясь на природу, следует соблюдать меры предосторожности.Фото: Алексей ФОКИН
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С марта региональное управление Роспотребнадзора ведет мониторинг нападения клещей на население. С начала сезона их активности с укусами в больницы региона обратились уже 1057 жителей (359 из них – дети до 14 лет).
В лабораториях были исследованы 970 клещей, снятых с людей; в 181 из них обнаружены возбудители боррелиоза. Случаи заболевание боррклиозом были выявлены в Пензе, а также Колышлейском, Пачелмском и Шемышейском районе.
Профилактические мероприятия продолжаются, ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.
ИСТОЧНИК KP.RU