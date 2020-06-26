В стенах компании «СтанкоМашСтрой» прошло совещание директоров промышленных предприятий Октябрьского района Пензы
25 июня на базе компании «СтанкоМашСтрой» состоялся очередной совет директоров промышленных предприятий Октябрьского района города Пензы, которые вносят весомый вклад в развитие экономики региона, создавая рабочие места и обеспечивая налоговые поступления в консолидированный бюджет Пензенской области. Экономическое развитие и налоги стали основной темой заседания, участие в котором принял глава администрации Пензы Андрей Лузгин.
С докладом выступил председатель совета, генеральный директор ОАО «Радиозавод» Олег Ратников. Он подчеркнул, что в большинстве предприятий отмечается стабильная положительная динамика уровня заработной платы, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
Начальник инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Пензы Надежда Колотилина отметила, что ситуация с налоговыми поступлениями остается напряженной. За 5 месяцев текущего года наблюдается незначительное, но все же снижение показателей. По итогам первого квартала, несмотря на трудности в экономике, налоговые отчисления от промышленных предприятий все же поступали.
Глава администрации Пензы обратил внимание присутствующих на экологические и природоохранные проблемы. Андрей Лузгин подчеркнул, что снижение негативной нагрузки на окружающую среду и экологическая культура должны стать для промышленных предприятий приоритетными задачами. Он также затронул тему строительства новых очистных сооружений, которые позволят снизить содержание загрязняющих веществ в составе сточных вод и разгрузят городскую систему водоотведения.
Отметили на заседании и достижения пензенских предприятий, а также приняли решение включить в совет директоров промышленных предприятий Октябрьского района Пензы новых членов.
ИСТОЧНИК KP.RU