В стенах компании «СтанкоМашСтрой» прошло совещание директоров промышленных предприятий Октябрьского района Пензы

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:10:44+03:00

Изменить размер текста: A A

25 июня на базе компании «СтанкоМашСтрой» состоялся очередной совет директоров промышленных предприятий Октябрьского района города Пензы, которые вносят весомый вклад в развитие экономики региона, создавая рабочие места и обеспечивая налоговые поступления в консолидированный бюджет Пензенской области. Экономическое развитие и налоги стали основной темой заседания, участие в котором принял глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

С докладом выступил председатель совета, генеральный директор ОАО «Радиозавод» Олег Ратников. Он подчеркнул, что в большинстве предприятий отмечается стабильная положительная динамика уровня заработной платы, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Начальник инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Пензы Надежда Колотилина отметила, что ситуация с налоговыми поступлениями остается напряженной. За 5 месяцев текущего года наблюдается незначительное, но все же снижение показателей. По итогам первого квартала, несмотря на трудности в экономике, налоговые отчисления от промышленных предприятий все же поступали.

Глава администрации Пензы обратил внимание присутствующих на экологические и природоохранные проблемы. Андрей Лузгин подчеркнул, что снижение негативной нагрузки на окружающую среду и экологическая культура должны стать для промышленных предприятий приоритетными задачами. Он также затронул тему строительства новых очистных сооружений, которые позволят снизить содержание загрязняющих веществ в составе сточных вод и разгрузят городскую систему водоотведения.

Отметили на заседании и достижения пензенских предприятий, а также приняли решение включить в совет директоров промышленных предприятий Октябрьского района Пензы новых членов.

ИСТОЧНИК KP.RU