Жительница Саранска, ударившая сожителя топором, предстала перед судом

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:07:09+03:00

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29-летней жительнице Саранска, обвиняемой в покушении на убийство, был вынесен приговор. Следствием и судом установлено, что в феврале этого года в одну из городских больниц поступил 24-летний парень с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, множественными ранами головы и тела. При этом пострадавший был пьян.

По подозрению в нанесении травм правоохранители задержали сожительницу парня. Ее вина была доказана. По приговору суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU