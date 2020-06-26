Сотовый оператор из Нижнего Ломова понесет ответственность за нарушение тайны переговоров
Жительница Нижнего Ломова 1987 года рождения подозревается в нарушении тайны переговоров. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области.
По данным следствия, в марте этого года к женщине, которая работала в салоне сотовой связи оператором, обратилась знакомая, попросившая дать ей информацию о вызовах с телефона ее родственника. Подозреваемая сведения предоставила, нарушив тем самым право потерпевшего на тайну телефонных переговоров.
Кроме того, с января по август прошлого года женщина, чтобы получить премию, сфальсифицировала факты замены сим-карты у трех абонентов.
В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы.
ИСТОЧНИК KP.RU