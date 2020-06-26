В Пензенской области коронавирусом заразились еще шесть несовершеннолетних
Оперативный штаб Пензенской области сообщает: за последние сутки в регионе подтвердился еще 71 случай заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов – шесть несовершеннолетних в возрасте от одного месяца до 16 лет. Большая часть случаев (35) подтвердилась в Пензе.
Вчера пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила о смерти пациентки 1961 года рождения. Женщина 1961 года рождения страдала ожирением и скончалась от коронавируса, осложненного пневмонией.
Также были выписаны еще 139 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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