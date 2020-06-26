В Пензенской области создадут межведомственную группу для контроля маркировки товаров
Вчера губернатор Иван Белозерцев провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Пензенской области. Глава региона отметил, что борьба с распространением фальсификата имеет принципиальное значение для развития экономики региона.
- Это вопрос сохранения жизни и здоровья наших граждан, - подчеркнул губернатор. - С начала года из нелегального оборота изъято 4,5 тысячи литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также свыше 90 тысяч пачек табака. Очень хорошо, что этот контрафакт не попал на прилавки. Но можно предполагать, что его определенное количество все-таки было продано.
Глава региона поручил создать при правительстве Пензенской области межведомственную группу, контролирующую процесс введения системы маркировки товаров средствами идентификации.
Иван Белозерцев также призвал подключиться к работе по контролю качества продукции на прилавках пензенских магазинов представителей СМИ и общественных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU