2020-06-26T11:57:36+03:00
Общество

В Пензенской области создадут межведомственную группу для контроля маркировки товаров

Курировать эту работу будет председатель регионального правительства Николай Симонов
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера губернатор Иван Белозерцев провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Пензенской области. Глава региона отметил, что борьба с распространением фальсификата имеет принципиальное значение для развития экономики региона.

- Это вопрос сохранения жизни и здоровья наших граждан, - подчеркнул губернатор. - С начала года из нелегального оборота изъято 4,5 тысячи литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также свыше 90 тысяч пачек табака. Очень хорошо, что этот контрафакт не попал на прилавки. Но можно предполагать, что его определенное количество все-таки было продано.

Глава региона поручил создать при правительстве Пензенской области межведомственную группу, контролирующую процесс введения системы маркировки товаров средствами идентификации.

Иван Белозерцев также призвал подключиться к работе по контролю качества продукции на прилавках пензенских магазинов представителей СМИ и общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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