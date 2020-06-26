Похищенный автомобиль полицейские нашли на проселочной дороге

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:38:10+03:00

В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением 28-летний житель Октябрьского района

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От дома на улице Заводской угнали его автомобиль ВАЗ-2106. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных свидетелей. Кинолог с собакой обследовали место преступления и прилегающую территорию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению кражи 34-летнего жителя областного центра. Он признался в содеянном.

Не имеющий постоянного источника дохода мужчина, решил похитить машину знакомого и сдать её в пункт приёма металлолома. Он знал, что ключ от замка зажигания владелец прячет под ковриком водительского сиденья, а двери автомобиля на замок не закрывались.

В пункте приёма в селе Грабово Бессоновского района автомобиль у него не приняли, потребовав документы на транспортное средство. Поэтому в утиль сдал только металлолом, который привёз с собой.

Машину он оставил на просёлочной дороге неподалёку от пункта приёма металлолома, снял с неё аккумулятор и вернулся, чтобы сдать батарею. Вырученные деньги житель Пензы потратил на алкоголь и продукты питания.

Полицейские изъяли похищенную машину. После проведения экспертизы её вернут законному владельцу.

По факту кражи автомобиля возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU