2020-06-25T17:44:33+03:00
Общество

В Саранске работают 130 избирательных участков

На одном из них сегодня проголосовал мэр города Петр Тултаев
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Администрация городского округа Саранск
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Глава Саранска посетил избирательный участок №557, который находится в Русском драматическом театре.

- Участковая комиссия очень хорошо подготовлена и весьма жесткие требования по соблюдению профилактических мер выдерживаются и исполняются. Все возможности для волеизъявления человека и его позиции предоставляются, тайна голосования в том числе, - сказал Пётр Тултаев. - Несмотря на скепсис некоторых «предсказателей», люди сегодня с 8 часов утра очень активно идут на избирательные участки. Это дает нам основания полагать, что явка будет достаточно высокой.

Мэр также высказался относительно отдельных поправок и подчеркнул их несомненную важность не только для жителей Саранска, но и всей страны.

- Мне импонирует положение, где говорится, что национальная культура, самобытность каждого народа являются, по сути, достоянием всей страны и гарантируется сохранение этнического многообразия. Впервые в Конституции закрепляется статус русского языка как государственного. И я, как мордвин-мокша, могу сказать, что это правильно. Именно русский язык объединяет нашу многонациональную страну и цементирует ее, - подчеркнул Глава города.

На территории городского округа Саранск работает 130 избирательных участков. На всех строго соблюдаются предписанные Роспотребнадзором требования.

КСТАТИ

По сообщению ЦИК республики, участки для голосования будут работать с 25 июня по 1 июля с 8 до 20 часов. В случае, если организовывается голосование для групп участников голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования), такое голосование осуществляется на придомовой территории с 8 до 10, а в помещении для голосования – с 10 до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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