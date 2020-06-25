Владимир Волков - о работе аграриев Мордовии: «Это мировой уровень!»
Объезд территорий начался с Чамзинского района, где ООО «МАПо и К» ведет заготовку сена. Руководитель хозяйства Николай Ютяев отметил, что условия позволят заготовить более 25 тысяч тонн кормов для крупного рогатого скота. Покос ведется с помощью новейших комбайнов, срезающих траву на уровне двух сантиметров от земли.
Также участники объезда посетили гороховое поле ООО «Магма Хорошее дело». В этом году ожидается богатый урожай этой культуры.
Следующими объектами стали сельхозугодья ООО «Калиновское», расположенные в Дубенском районе. Здесь выращивается семенной фонд страны – несколько сортов гороха, пшеницы, ячменя. Владимир Волков вспомнил о своих первых впечатлениях от знакомства с работой европейских аграриев:
- Тогда я смотрел на их идеальные поля, где ни травинки, колосок к колоску, и мечтал, чтобы у нас было так же. А сейчас вижу – у нас лучше! – сказал Глава республики. - Это мировой уровень, мощь! И на достигнутом не нужно останавливаться.
В ближайшее время в республике будет проведен традиционный сбор-семинар руководителей мордовских сельхозпредприятий, чтобы обменяться опытом и поставить перед отраслью задачи на перспективу.
ИСТОЧНИК KP.RU