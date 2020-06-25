2020-06-25T16:04:33+03:00
Общество

Пензенцы выбирают территории для благоустройства в 2021 году

Проголосовать можно сегодня до 19:00 в администрации своего района
Анна ЧЕРНАЯ
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Мэр Андрей Лузгин также принял участие в голосовании.Мэр Андрей Лузгин также принял участие в голосовании.Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Сегодня в Пензе проходит традиционное голосование за территории, которые будут включены в проект «Формирование современной городской среды» в будущем году. В числе претендентов на благоустройство - сквер за Дворцом единоборств «Воейков», верх улицы Московской, ПКиО «Комсомольский», Привокзальная площадь, набережная реки Суры (правый берег), зона отдыха у водоема «Арбековские пруды», ЦПКиО им. В.Г. Белинского и другие.

На 12:00 свои голоса уже отдали почти четыре с половиной тысяч граждан, в том числе и мэр Андрей Лузгин. Он сделал выбор в пользу верхней части улицы Московской.

- Нам нужно соединить Соборную площадь, низ улицы Московской и Фонтанную площадь, – поделился Андрей Вячеславович. – Верх улицы давно не благоустраивался, плитка износилась, требуется новое озеленение.

Андрей Лузгин поручил Управлению ЖКХ города рассмотреть возможность продления срока голосования.

Напомним, что в прошлом году жители города отдали предпочтение Фонтанной площади – за нее проголосовали свыше 30 тысяч человек, что составляет порядка 68% от общего числа голосов. В настоящее время идут работы по ее реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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