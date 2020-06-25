2020-06-25T15:55:06+03:00
Происшествия

Уклонист из Пензы заплатит штраф

Решение суда не вступило в законную силу
Анна ЧЕРНАЯ
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Житель Пензы 1998 года рождения предстал перед судом за уклонение от службы в армии. Было установлено, что повестку о необходимости явки в комиссариат гражданин получил еще в октябре минувшего года. В конце декабря юноша был приглашен на прохождение медкомиссии в январе, однако в этот день он так и не явился.

Пензенец полностью признал вину и сообщил, что не явился в военкомат, полагая, что неявкой он отсрочит свой призыв в ряды Вооруженных Сил РФ. От подозреваемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Решением суда ходатайство подозреваемого удовлетворено, уголовное дело прекращено, призывнику назначен судебный штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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