2020-06-25T14:17:31+03:00
Общество

Иван Белозерцев проголосовал за поправки в Конституцию РФ

Свой избирательный участок глава региона посетил сегодня
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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По словам губернатора, это голосование – историческое событие для всех россиян.

- Мне важно, что в поправках представлен важнейший социальный блок, в котором гражданам гарантируется защита прав, прописано проведение индексации пенсий не реже одного раза в год, обязательное соцстрахование. Значимой поправкой в сфере поддержки семьи, материнства и детства является дополнение об отцовстве, - прокомментировал Иван Белозерцев. - Поправки позволяют усилить юридически государственный суверенитет, и они очень важны для граждан, для жителей Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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