2020-06-25T14:11:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 70 пациентов

Среди них 10 несовершеннолетних
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По информации оперативного штаба, за сутки в Пензенской области подтвердились еще 70 случаев заболевания коронавирусом. 36 из них в Пензе, 30 – в Заречном. Среди новых пациентов есть 10 несовершеннолетних от двух до 17 лет.

Под медицинским наблюдением находится 5387 человек, сняты с него - 18327.

Вчера стало известно о смерти пациентки 1962 года рождения. Женщина имела ряд сопутствующих заболеваний.

Помимо этого, были выписаны еще 23 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иван Белозерцев проголосовал за поправки в Конституцию РФ
В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 70 пациентов
ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
ПГУ вошел в сотню лучших вузов страны
В Мордовии организована проверка по факту смерти рыбака
Пензенец пытался вынести с завода два пакета болтов, гаек и проволоки
Духовой оркестр академии исполнил военные марши
Пенза присоединилась к Всероссийской акции «Весть Победы»
Житель Богословки может лишиться свободы за езду на скутере в пьяном виде и без прав
В Мордовии за сутки выписаны 92 бывших пациента с коронавирусом
У Монумента воинской и трудовой Славы пензенцев развернули красный стяг
19-летний пензенец оплачивал покупки кредитной картой матери своего друга
В Пензе открылся Музей поисковых отрядов
В Мордовии продолжается розыск мужчины, пропавшего в 2015 году
В Пензенской области умер еще один пациент с коронавирусом
Глава пензенского СУ СК проведет прием граждан по телефону
Иван Белозерцев: «Медицинские работники должны жить и работать в комфортных условиях»
В Мордовии зарегистрирована еще одна смерть среди больных коронавирусом
В Пензе полицейские раскрыли кражу кассового аппарата
Успейте оплатить текущее потребление и задолженность за электроэнергию до изменения тарифов
В 2019 году в Пензенскую область из Ирака и Сирии были доставлены шесть детей
В Пензенской области снова пройдет Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник»