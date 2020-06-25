В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 70 пациентов

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:11:40+03:00

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По информации оперативного штаба, за сутки в Пензенской области подтвердились еще 70 случаев заболевания коронавирусом. 36 из них в Пензе, 30 – в Заречном. Среди новых пациентов есть 10 несовершеннолетних от двух до 17 лет.

Под медицинским наблюдением находится 5387 человек, сняты с него - 18327.

Вчера стало известно о смерти пациентки 1962 года рождения. Женщина имела ряд сопутствующих заболеваний.

Помимо этого, были выписаны еще 23 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU