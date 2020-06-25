В Мордовии организована проверка по факту смерти рыбака
Ичалковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины 1961 года рождения.
Предварительно установлено, что 23 июня погибший отправился на рыбалку на пруд в селе Хухорево в Большеигнатовском районе. Спустя некоторое время он перестал выходить на связь. Обеспокоенная супруга мужчины обратилась в полицию.
Мобильный телефон пропавшего был обнаружен на берегу местными жителями. В ходе поисково-спасательных работ днем 24 июня тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти было извлечено из воды водолазами.
В настоящее время следователем СК выясняются причины и обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU