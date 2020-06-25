В Мордовии организована проверка по факту смерти рыбака

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:08:58+03:00

Тело мужчины было обнаружено вчера днем в пруду в Большеигнатовском районе

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Ичалковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины 1961 года рождения.

Предварительно установлено, что 23 июня погибший отправился на рыбалку на пруд в селе Хухорево в Большеигнатовском районе. Спустя некоторое время он перестал выходить на связь. Обеспокоенная супруга мужчины обратилась в полицию.

Мобильный телефон пропавшего был обнаружен на берегу местными жителями. В ходе поисково-спасательных работ днем 24 июня тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти было извлечено из воды водолазами.

В настоящее время следователем СК выясняются причины и обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU