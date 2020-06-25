Пензенец пытался вынести с завода два пакета болтов, гаек и проволоки

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:50:04+03:00

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Начальник службы безопасности одного из пензенских заводов стал свидетелем того, что 63-летний сотрудник предприятия вынес из цеха и спрятал в кустах два пакета. Позже мужчина попытался вынести их за территорию предприятия, но был остановлен на выходе. В пакетах оказались изделия из цветного металла. Охрана завода вызвала правоохранителей.

Приехавшие на место росгвардейцы задержали мужчину. Тот рассказал, что планировал использовать украденные им проволоку, болты и гайки в личных нуждах. Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU