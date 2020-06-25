2020-06-25T11:50:04+03:00
Происшествия

Пензенец пытался вынести с завода два пакета болтов, гаек и проволоки

Кража произошла в Железнодорожном районе города
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской областиФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
Изменить размер текста:

Начальник службы безопасности одного из пензенских заводов стал свидетелем того, что 63-летний сотрудник предприятия вынес из цеха и спрятал в кустах два пакета. Позже мужчина попытался вынести их за территорию предприятия, но был остановлен на выходе. В пакетах оказались изделия из цветного металла. Охрана завода вызвала правоохранителей.

Приехавшие на место росгвардейцы задержали мужчину. Тот рассказал, что планировал использовать украденные им проволоку, болты и гайки в личных нуждах. Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иван Белозерцев проголосовал за поправки в Конституцию РФ
В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 70 пациентов
ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
ПГУ вошел в сотню лучших вузов страны
В Мордовии организована проверка по факту смерти рыбака
Пензенец пытался вынести с завода два пакета болтов, гаек и проволоки
Духовой оркестр академии исполнил военные марши
Пенза присоединилась к Всероссийской акции «Весть Победы»
Житель Богословки может лишиться свободы за езду на скутере в пьяном виде и без прав
В Мордовии за сутки выписаны 92 бывших пациента с коронавирусом
У Монумента воинской и трудовой Славы пензенцев развернули красный стяг
19-летний пензенец оплачивал покупки кредитной картой матери своего друга
В Пензе открылся Музей поисковых отрядов
В Мордовии продолжается розыск мужчины, пропавшего в 2015 году
В Пензенской области умер еще один пациент с коронавирусом
Глава пензенского СУ СК проведет прием граждан по телефону
Иван Белозерцев: «Медицинские работники должны жить и работать в комфортных условиях»
В Мордовии зарегистрирована еще одна смерть среди больных коронавирусом
В Пензе полицейские раскрыли кражу кассового аппарата
Успейте оплатить текущее потребление и задолженность за электроэнергию до изменения тарифов
В 2019 году в Пензенскую область из Ирака и Сирии были доставлены шесть детей
В Пензенской области снова пройдет Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник»