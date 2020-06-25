Духовой оркестр академии исполнил военные марши

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:26:23+03:00

В среду, 24 июня, в годовщину парада Победы на Красной площади 1945-го года, в Пензе прошли торжественные мероприятия

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В этот день трансляция в соцсети велась с Монумента воинской и трудовой Славы, из сквера «Журавли» и с набережной реки Суры.

Глава администрации города Андрей Лузгин посетил сквер «Журавли», где в тот момент проходил концерт Муниципального духового оркестра под управлением Анатолия Набережного и флешмоб «Голубь мира».

– Для нас весь год 75-летия Великой Победы является памятным, мероприятия начались с января – мы отмечали все знаковые даты военного периода. К сожалению, 9 мая не удалось провести День Победы в традиционном формате – с парадом, концертами и фейерверком. Но это не умаляет его значимости, и сегодня мы также отдаем дань подвигу наших героев, – отметил глава администрации города, общаясь с журналистами.

Старт праздничным мероприятиям был дан чуть ранее у Монумента воинской и трудовой Славы, где духовой оркестр Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева исполнил военные марши.

ИСТОЧНИК KP.RU