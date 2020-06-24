Пенза присоединилась к Всероссийской акции «Весть Победы»

24 Июнь 2020 2020-06-24T19:34:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Пензы – одни из тысяч сотрудников ведомства, которые поддержали эту акцию. С вступительным словом перед личным составом выступил начальник 1-ого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пензенской области полковник внутренней службы Вячеслав Морозов:

- Великая Отечественная война вошла в историю как самая жестокая, превзошедшая свои масштабами, числом жертв и разрушений все предыдущие войны в России. И одной из героических и драматических страниц этой войны является работа пожарной охраны. В дыму и пламени, пожарные, вместе со всем народом боролись с фашизмом. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны! Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.

ИСТОЧНИК KP.RU