2020-06-24T19:34:20+03:00
Общество

Пенза присоединилась к Всероссийской акции «Весть Победы»

Во всех подразделениях регионального управления МЧС почтили память погибших солдат
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: МЧС России по Пензенской области
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Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Пензы – одни из тысяч сотрудников ведомства, которые поддержали эту акцию. С вступительным словом перед личным составом выступил начальник 1-ого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пензенской области полковник внутренней службы Вячеслав Морозов:

- Великая Отечественная война вошла в историю как самая жестокая, превзошедшая свои масштабами, числом жертв и разрушений все предыдущие войны в России. И одной из героических и драматических страниц этой войны является работа пожарной охраны. В дыму и пламени, пожарные, вместе со всем народом боролись с фашизмом. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны! Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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