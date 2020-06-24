Житель Богословки может лишиться свободы за езду на скутере в пьяном виде и без прав

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:49:23+03:00

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В селе Богословка Пензенского района на улице Автомобилистов сотрудники ГИБДД остановили скутер. Им управлял 49-летний местный житель, который в этот момент был пьян. Было установлено, что мужчина ранее был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение.

По факту нарушения Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU